Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения советского памятника

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное производство в связи с актом надругательства над памятником советскому солдату, произошедшим в Чехии. Об этом сообщил СК РФ.
«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить по данному факту (осквернения памятника в Чехии — прим. URA.RU) уголовное дело», — передает ведомство в telegram-канале. Там добавили, что СК в сотрудничестве с Министерством иностранных дел РФ обязан выяснить все детали случившегося.
Ранее в чешском городе Теплице неизвестные совершили акт вандализма, повредив памятник советскому солдату. Фигура была сброшена с постамента. Этот мемориальный объект находился на территории одного из городских парков.
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