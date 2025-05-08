Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения советского памятника

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Бастрыкин поручил СК и МИД РФ выяснить обстоятельства происшествия
Бастрыкин поручил СК и МИД РФ выяснить обстоятельства происшествия Фото:

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное производство в связи с актом надругательства над памятником советскому солдату, произошедшим в Чехии. Об этом сообщил СК РФ.

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить по данному факту (осквернения памятника в Чехии — прим. URA.RU) уголовное дело», — передает ведомство в  telegram-канале. Там добавили, что СК в сотрудничестве с Министерством иностранных дел РФ обязан выяснить все детали случившегося.

Ранее в чешском городе Теплице неизвестные совершили акт вандализма, повредив памятник советскому солдату. Фигура была сброшена с постамента. Этот мемориальный объект находился на территории одного из городских парков.

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Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное производство в связи с актом надругательства над памятником советскому солдату, произошедшим в Чехии. Об этом сообщил СК РФ. «Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить по данному факту (осквернения памятника в Чехии — прим. URA.RU) уголовное дело», — передает ведомство в  telegram-канале. Там добавили, что СК в сотрудничестве с Министерством иностранных дел РФ обязан выяснить все детали случившегося. Ранее в чешском городе Теплице неизвестные совершили акт вандализма, повредив памятник советскому солдату. Фигура была сброшена с постамента. Этот мемориальный объект находился на территории одного из городских парков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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