Медведев: «Гарри Поттер» никак не связан с жизнью российских детей

Книги, подобные «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг, не связаны с реальной жизнью российских детей. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Произведения типа "Гарри Поттера" никакого отношения к жизни российских детей не имеют", — заявил Медведев на встрече с писателями и поэтами. Его слова передает telegram-канал "Единой России". Он также отметил, что необходимо организовать системную деятельность по развитию детской литературы в стране.
Кроме того, Медведев выразил готовность поддержать предложение о формировании форума, объединяющего писателей с патриотическим мировоззрением. С инициативой создания общей платформы для писателей и поэтов выступила поэтесса и журналист Мария Ватутина. По ее словам, звание российского писателя возможно лишь при условии проживания в России и оказания содействия соотечественникам, в том числе военнослужащим, их семьям, вдовам и детям.
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