Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят неформальную встречу в формате чаепития. Об этом сообщило РИА Новости.
«Путин и Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет в формате чаепития», — передает корреспондент агентства. В подобном формате главы государств проводят откровенный обмен мнениями по наиболее деликатным темам. Среди прочего, планируется затронуть вопрос урегулирования ситуации на Украине.
Визит Си Цзиньпина в Россию начался с официальных переговоров с Путиным в Кремле. Это первая зарубежная поездка председателя КНР после его переизбрания на третий срок.
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