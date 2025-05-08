Путин и Си Цзиньпин пьют чай в Кремле. Видео

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Путин и Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет
Путин и Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет Фото:
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят неформальную встречу в формате чаепития. Об этом сообщило РИА Новости. 

«Путин и Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет в формате чаепития», — передает корреспондент агентства. В подобном формате главы государств проводят откровенный обмен мнениями по наиболее деликатным темам. Среди прочего, планируется затронуть вопрос урегулирования ситуации на Украине.

Визит Си Цзиньпина в Россию начался с официальных переговоров с Путиным в Кремле. Это первая зарубежная поездка председателя КНР после его переизбрания на третий срок.

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят неформальную встречу в формате чаепития. Об этом сообщило РИА Новости.  «Путин и Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет в формате чаепития», — передает корреспондент агентства. В подобном формате главы государств проводят откровенный обмен мнениями по наиболее деликатным темам. Среди прочего, планируется затронуть вопрос урегулирования ситуации на Украине. Визит Си Цзиньпина в Россию начался с официальных переговоров с Путиным в Кремле. Это первая зарубежная поездка председателя КНР после его переизбрания на третий срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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