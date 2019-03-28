27 марта 2019

СМИ узнали, как для экс-министра Абызова будут подбирать сокамерников

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 07:45
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Посещение министром Открытого правительства М.Абызовым Можайской исправительной колонии. Можайск, абызов михаил, меркурьев олег
После прибытия в следственный изолятор «Лефортово» с Абызовым поговорит психологФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета
Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества, подберут постоянных сокамерников по результатам собеседований. Подбором людей, с которыми будет содержаться бывший политик, будут заниматься сотрудники следственного изолятора.

После прибытия в изолятор Абызова осмотрит врач, также с ним будет разговаривать психолог, воспитатель и другие сотрудники СИЗО, передает Life. Специалисты выявят возможные заболевания и особенности характера. «По итогам собеседования, а также с учетом требований раздельного содержания, арестанту подбирают постоянных сокамерников», — приводит портал слова информированного источника.

Адвокат экс-министра Александр Аснис сообщил, что Абызов будет находиться два месяца под арестом в СИЗО «Лефортово». Юрист отметил, что в этом следственном изоляторе очень сложно встретиться с адвокатом. Защитники считают, что это может лишить Абызова права на защиту и презумпцию невиновности, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Басманный суд Москвы отправил экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова под арест до 25 мая. Напомним, что обвиняемого задержали 26 марта в Москве. Бывшему политику предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Если суд признает Абызова виновным, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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