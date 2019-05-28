Жириновского возмутило отсутствие русских детей в финале «Голос. Дети»

Владимир Жириновский рад отмене результатов «Голос. Дети» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скандал на шоу "Голос. Дети"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил результаты шоу «Голос. Дети». Политика возмутил состав участников в финале конкурса.

«Хорошо, что отменили несправедливые результаты и все исправили. Но хочу спросить, а где русские участники? Русские дети хуже поют?» — сказал Жириновский на пресс-подходе в Госдуме. Политик выразил свое негодование и отметил, что «все люди равны и тем более дети».

Скандал в финале детского «Голоса» произошел после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Зрители отнеслись к результатам голосования с недоверием, во время расследования были выявлены регионы с аномально активным голосованием. После этого «Первый канал» аннулировал результаты конкурса и анонсировал специальный выпуск программы, сообщает телеканал 360.

В спецвыпуске программы 24 мая были награждены все девять победителей конкурса «Голос. Дети». Каждый ребенок, включая Абрамову, получил по сертификату на 1 млн рублей и возможность записать сингл в студии, отмечает RT.