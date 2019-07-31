Полиция Москвы задержала ранее судимого 33-летнего мужчину, который подозревается в убийстве девушки-блогера, обнаруженной в чемодане в съемной квартире.
В сообщении пресс-службы МВД указано, что сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера. «В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий», — говорится в сообщении МВД.
Молодой человек, по информации РЕН ТВ, уже признал свою вину. Он рассказал полицейским, что отправился с блогершей на свидание за деньги. В ходе встречи девушка оскорбила мужчину, назвала нищебродом и сказала копить деньги на следующее свидание.
Об убийстве блогерши стало известно 27 июля. Тело обнаженной девушки в чемодане обнаружил мужчина, у которого она снимала квартиру. Убитой оказалась студентка одного из медицинских вузов. Она вела также Instagram, в котором писала о путешествиях, косметике и учебе. Знакомая убитой сообщила телеканалу 360, что ей и еще нескольким одногруппникам около года назад в социальных сетях стал писать неизвестный мужчина. Он интересовался девушкой и рассказывал, что она якобы «предлагает интимные услуги».