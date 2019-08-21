Финансисты назвали время для укрепления рубля

Рубль к сентябрю укрепится по отношению к доллару до 65,5 рублей. По прогнозам экономистов на данный момент национальная валюта исчерпала потенциал ослабления.
Эксперты в банковской сфере отметили, что на ослабление национальной валюты по отношению к доллару с 62,5 рублей в июне до 66,6 рублей в августе повлияло снижение нефтяных котировок, пишут «Известия». Кроме того, отмечают финансисты, заметную роль в ослаблении рубля спровоцировал новый виток торговой войны США и Китая.
Эксперты не исключают, что к концу года рубль снова может упасть до 67 рублей за доллар. Поводом для этого станут новые санкции в отношении России, неопределенность на международном финансовом рынке. Как следствие, снижение рубля окажет влияние на доходы россиян и рецессии в экономике страны.