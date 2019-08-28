Пушков назвал «дикой» идею вернуть Крым ради места в G7

Алексей Пушков назвал место в «Большой восьмерке» «эфемерным» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков назвал «дикой идеей» предложение специального представителя США по Украине Курта Волкера отказаться России от Крыма, чтобы вернуться к общению в формате G8. Свое мнение российский политик высказал на странице в Twitter.

«Дикая идея. Волкеру бы не украинским кризисом заниматься, а ставить пьесы в театре абсурда», — говорится в сообщении. Пушков отметил, что территория Крыма более 200 лет была частью России. По его словам, Волкер предлагает отказаться от 2,35 млн сограждан «в обмен на эфемерное место» в «Большой восьмерке».

Ранее Волкер напомнил, Россию исключили из G8 из-за вхождения Крыма в состав страны. По словам специального представителя, РФ должна покинуть полуостров, чтобы вернуться в «Большую восьмерку», сообщает портал «Утро.ру». При этом президент США Дональд Трамп после прошедшего в Биаррице саммита G7 заявил, что хочет пригласить российского лидера Владимира Путина на следующую встречу международного клуба. Однако приглашение до сих пор не поступало, передает «Национальная служба новостей».