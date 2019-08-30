29 августа 2019

В России разрешат интернет-торговлю биоактивными добавками

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптеки. Сургут, аптека, лекарства, бад, медикаменты, фармацевтика
В настоящее время в России продавать БАДы можно только в аптеках и продуктовых магазинахФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Запрет на интернет-торговлю биологически активными добавками (БАДами) может быть снят в России уже в 2021 году. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор в рамках «регуляторной гильотины».

В случае, если проектов постановления правительства, подготовленный ведомством, будет одобрен, то будет отменено требование «Санитарных правил и норм» (СанПиН) от 2003 года, согласно которому допускается торговля БАДами только в стационарных торговых точка, в том числе в аптеках и продовольственных магазинах. «В то же время БАДы продаются в зарубежных интернет-магазинах, и россияне активно покупают их», — сообщают «Известия».

При этом, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общий объем покупок российских граждан на зарубежных сайтах по итогам 2018 года оценивается в 1,2 млрд рублей. Динамику и объем реализации БАДов в АКИТ не называют, указав лишь, что наибольшим спросом при покупке на зарубежных площадках пользуется спортивное питание.

В АКИТ считают, что в случае разрешения торговли на российских площадках, ценообразование серьезно изменится.

В то же время, покупая более дешевые БАДы в Интернете, потребители рискуют. Если сейчас аптеки и магазины проверяют все документы на реализуемую продукцию, то при покупке онлайн в составе может находиться неуказанное вещество, которое побочные эффекты и нежелательные реакции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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