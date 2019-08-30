В России разрешат интернет-торговлю биоактивными добавками

Запрет на интернет-торговлю биологически активными добавками (БАДами) может быть снят в России уже в 2021 году. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор в рамках «регуляторной гильотины».
В случае, если проектов постановления правительства, подготовленный ведомством, будет одобрен, то будет отменено требование «Санитарных правил и норм» (СанПиН) от 2003 года, согласно которому допускается торговля БАДами только в стационарных торговых точка, в том числе в аптеках и продовольственных магазинах. «В то же время БАДы продаются в зарубежных интернет-магазинах, и россияне активно покупают их», — сообщают «Известия».
При этом, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общий объем покупок российских граждан на зарубежных сайтах по итогам 2018 года оценивается в 1,2 млрд рублей. Динамику и объем реализации БАДов в АКИТ не называют, указав лишь, что наибольшим спросом при покупке на зарубежных площадках пользуется спортивное питание.
В АКИТ считают, что в случае разрешения торговли на российских площадках, ценообразование серьезно изменится.
В то же время, покупая более дешевые БАДы в Интернете, потребители рискуют. Если сейчас аптеки и магазины проверяют все документы на реализуемую продукцию, то при покупке онлайн в составе может находиться неуказанное вещество, которое побочные эффекты и нежелательные реакции.