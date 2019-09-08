Нурмагомедов дал первое интервью после победы над Порье

Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, приехавших в Абу-Даби Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою победу в поединке против американского спортсмена Дастина Порье в главном бою турнира UFC 242.

«Спасибо богу, отцу, Хавьеру Мендесу. Все, что у меня есть — это все благодаря моей команде. Спасибо всем. Спасибо и Дастину. Спасибо всем, кто приехал из России, из Дагестана и всех стран СНГ», — сказал Хабиб в эфире «Первого канала». На вопрос о том, станет ли американец Тони Фергюсон его следующим соперником, Хабиб не ответил.

Бой Нурмагомеждова и Порье состоялся 7 сентября в Абу-Даби. Российский спортсмен одержал победу в третьем раунде удушающим приемом, защитив титул лидера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Эта победа стала 28-й в его карьере, что, как пишет RT, позволило ему занять шестое место в истории UFC по количеству побед подряд.