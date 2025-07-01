Песков: решение о продвижении российских войск в ЛНР связано с ходом СВО

Решение о дальнейшем продвижении российских войск в Луганской Народной Республике (ЛНР) связано с ходом СВО и стратегическими задачами, поставленными руководством страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопрос, который касается хода СВО», — ответил Песков во время конференц-колла, комментируя заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о полном освобождении территории российскими войсками. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что подобные вопросы находятся в компетенции Министерства обороны.
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