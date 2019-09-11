В Совфеде надеются, что на Украине наступило «время прозрения»

В Совете Федерации надеются, что на Украине наступило «время прозрения». Об этом заявил зампред комитета по международным делам верхней палаты парламента Владимир Джабаров. При этом он отметил, что Совфеду неизвестно о приостановке властями Украины процесса разрыва двухсторонних соглашений с РФ.
Если информация правдива, то это можно рассматривать как позитивную тенденцию, пояснил он РБК. «Надеюсь, что наступило время прозрения, и украинские власти начинают понимать, что Россия не враг, а естественный союзник в будущем», — добавил Владимир Джабаров.
Как ранее сообщало «URA.RU», Украина перестала направлять российской стороне уведомления о расторжении двусторонних соглашений. В МИД РФ не исключают, что пауза может быть связана с кадровыми перестановки в правительстве страны. Уведомления перестали поступать в августе.