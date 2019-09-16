В Турции умер россиянин, разбившийся при катании на параплане

В Анталье скончался россиянин, получивший не совместимые с жизнью травмы во время парасейлинга — полетах на парашюте за плавательным средством, к которому человек подцепляется длинным тросом. Предполагаемые виновники инцидента с участием двух россиян находятся под арестом.
Как уточнили в российском генконсульстве, умер пострадавший юноша, его мать была выписана из больницы накануне, передает РБК. В минувшую субботу во время парасейлинга оборвался трос, соединяющий парашют и катер. В результате женщину и ее сына отбросило на пальмы возле берега.
Из-за падения с 20-метровой высоты они получили травмы и были госпитализированы. Владельца компании, организующей парасейлинг, и одного из его подчиненных сегодня арестовал суд, передает РИА «Новости».
Похожий инцидент произошел в Турции в сентябре 2017 года, когда россиянин попал в больницу после происшествия на параплане. Купол парашюта, на котором летел мужчина, внезапно сложился, и турист упал с высоты 70 метров.