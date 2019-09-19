В ближайшее время руководство ЛДПР назначит нового куратора партии по УрФО и Пермскому краю. Как сообщил «URA.RU» информированный источник, этот пост, скорее всего, займет депутат Госдумы от Свердловской области Игорь Торощин.
Предыдущий куратор Данил Шилков покинул данный пост в связи с избранием на пост аудитора Счетной палаты РФ.
Кадровые перестановки ожидаются и в свердловском отделении ЛДПР, которое пока находится под контролем Шилкова. Взять партячейку под свое управление планирует группа авторитетных бизнесменов, которой лояльно большинство депутатов думы Екатеринбурга.
Источник «URA.RU» подчеркнул, что срок полномочий действующего координатора отделения Антона Гусева завершается в июне 2020 год. Однако у Высшего совета ЛДПР есть право заменить его досрочно.