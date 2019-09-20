Банки будут проверять родственников заемщиков

Несколько российских банков готовятся оценивать заемщиков, опираясь на кредитные истории их родственников. Уже сейчас такой сервис тестируют порядка десяти кредитных организаций, среди которых ВТБ, «Тинькофф» и «Ренессанс Кредит».
«Система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика, который увидит банк», — пишет РБК. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», разработавшего систему, в базе уже находятся сведения о почти 60 миллионах россиян. Отмечается, что вероятность наличия в системе информации хотя бы об одном родственнике составляет 80%.
Заказчиком системы выступил «Тинькофф Банк». К тестированию уже присоединился ВТБ, «Ренессанс Кредит» начнет пользоваться базой уже в ближайшее время. Пока неизвестно, станут ли испытывать систему другие крупные российские банки.
На прошлой неделе Фонд общественного мнения (ФОМ) выяснил, что 88% россиян не готовы брать кредит в течение ближайшего года, напоминает «Национальная служба новостей». По данным социологов, 66% респондентов считают, что кредиты усложняют жизнь, а 8% заявляют о нехватке денег на их выплату.