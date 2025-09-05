Путин встретился с главой Приморья Олегом Кожемяко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин провел встречу с Кожемяко
Путин провел встречу с Кожемяко Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры прошли после завершения пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

«Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко», — заявили в Кремле. Сообщение опубликовано на его официальном сайте. Глава региона рассказал президенту о планах возведения круглогодичного отеля международного класса на территории Хасанского района и обратился с просьбой оказать содействие инвесторам.

Ранее глава российского государства Владимир Путин выступил на пленраном заседании юбилейного, 10-го Восточного экономического форума. Мероприятие в качестве модератора вела телеведущая Мария Рыбакова. Форум направлен на стимулирование экономического роста Дальнего Востока, а также на укрепление международных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что сказал Путин на заседании — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры прошли после завершения пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). «Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко», — заявили в Кремле. Сообщение опубликовано на его официальном сайте. Глава региона рассказал президенту о планах возведения круглогодичного отеля международного класса на территории Хасанского района и обратился с просьбой оказать содействие инвесторам. Ранее глава российского государства Владимир Путин выступил на пленраном заседании юбилейного, 10-го Восточного экономического форума. Мероприятие в качестве модератора вела телеведущая Мария Рыбакова. Форум направлен на стимулирование экономического роста Дальнего Востока, а также на укрепление международных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что сказал Путин на заседании — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...