Путин встретился с главой Приморья Олегом Кожемяко

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры прошли после завершения пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
«Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко», — заявили в Кремле. Сообщение опубликовано на его официальном сайте. Глава региона рассказал президенту о планах возведения круглогодичного отеля международного класса на территории Хасанского района и обратился с просьбой оказать содействие инвесторам.
Ранее глава российского государства Владимир Путин выступил на пленраном заседании юбилейного, 10-го Восточного экономического форума. Мероприятие в качестве модератора вела телеведущая Мария Рыбакова. Форум направлен на стимулирование экономического роста Дальнего Востока, а также на укрепление международных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что сказал Путин на заседании — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.