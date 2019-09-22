В Минобороны объяснили, что угрожает России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия россии, герасимов валерий, борисов юрий
Сергей Шойгу отметил, что вопрос безопасности в информационной сфере вышел на передний планФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вера США в свое силовое превосходство является главной угрозой для России и всего мира. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что осознание уязвимости ведет к заинтересованности в сохранении всеобщей безопасности и «заставляет тебя включать голову». «А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», — приводит слова министра газета «Московский комсомолец».

Глава Минобороны подчеркнул, что в условиях информатизации и автоматизации повысилась вероятность ошибки в системе управления вооружением. Именно поэтому, по словам Шойгу, вопросы обеспечения безопасности в информационной сфере стали такими важными.

Министр надеется, что России не придется участвовать в полномасштабном военном конфликте. Он отметил, что последствия и риски войны «очевидны всем». Он рассказал, что государство успешно противостоит США благодаря разработкам в научной и промышленной отраслях. В интервью «Московскому комсомольцу» Шойгу также допустил, что в России могут отказаться от армии по призыву, и заявил, что больше всего мечтает о строительстве городов в Сибири.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...