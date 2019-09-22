В Минобороны объяснили, что угрожает России

Сергей Шойгу отметил, что вопрос безопасности в информационной сфере вышел на передний план Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вера США в свое силовое превосходство является главной угрозой для России и всего мира. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что осознание уязвимости ведет к заинтересованности в сохранении всеобщей безопасности и «заставляет тебя включать голову». «А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», — приводит слова министра газета «Московский комсомолец».

Глава Минобороны подчеркнул, что в условиях информатизации и автоматизации повысилась вероятность ошибки в системе управления вооружением. Именно поэтому, по словам Шойгу, вопросы обеспечения безопасности в информационной сфере стали такими важными.

Министр надеется, что России не придется участвовать в полномасштабном военном конфликте. Он отметил, что последствия и риски войны «очевидны всем». Он рассказал, что государство успешно противостоит США благодаря разработкам в научной и промышленной отраслях. В интервью «Московскому комсомольцу» Шойгу также допустил, что в России могут отказаться от армии по призыву, и заявил, что больше всего мечтает о строительстве городов в Сибири.