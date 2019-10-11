Спецслужбы задержали россиянку, которая вывела за рубеж миллиард рублей

Нелегальный канал вывода денежных средств за рубеж действовал с 2015 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве силами полиции и ФСБ России перекрыт нелегальный канал вывода денег за пределы РФ, а также задержан его предполагаемый организатор. Средства выводились с помощью подложных документов.

«Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения. Использовали реквизиты фиктивных фирм», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Также известно, что деньги злоумышленники переводили на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, за период с 2015 по 2018 год общая сумма выведенных за пределы РФ средств превысила миллиард рублей. Возбуждено уголовное дело. Предъявлено обвинение предполагаемому организатору — 34-летней россиянке. Сейчас женщину отпустили под подписку о невыезде, передает RT.

В рамках расследования дела в Санкт-Петербурге и в Московской области уже проведено более 20 обысков, изъято более 23 миллионов рублей и свыше 200 печатей фиктивных организаций.