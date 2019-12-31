30 декабря 2019

Премьер Дмитрий Медведев поделился планами на новогодние каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Дмитрий Медведев составил планы на новогодние каникулыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в новогодние праздники планирует покататься на горных лыжах в Сочи. Сейчас премьер переживает будет ли снег на горнолыжных склонах.

«Если там [в Сочи] будет снег, то я, естественно, туда поеду… встречать Новый год и кататься на лыжах», — заявил журналистам Медведев, его слова приводит Life.ru.

Медведев пожелал россиянам хорошо встретить Новый год, погулять и набраться сил за длинные выходные.

Вначале 2019 года глава кабмина заявил, что затяжные новогодние каникулы сильно вредят экономике России. «Практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо „отмечает“», — говорил премьер.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин планирует встречать Новый год дома в компании друзей и родственников. «Это его личное время, которое не так часто бывает», — сказал Песков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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