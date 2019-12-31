Премьер Дмитрий Медведев поделился планами на новогодние каникулы

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в новогодние праздники планирует покататься на горных лыжах в Сочи. Сейчас премьер переживает будет ли снег на горнолыжных склонах.
«Если там [в Сочи] будет снег, то я, естественно, туда поеду… встречать Новый год и кататься на лыжах», — заявил журналистам Медведев, его слова приводит Life.ru.
Медведев пожелал россиянам хорошо встретить Новый год, погулять и набраться сил за длинные выходные.
Вначале 2019 года глава кабмина заявил, что затяжные новогодние каникулы сильно вредят экономике России. «Практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо „отмечает“», — говорил премьер.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин планирует встречать Новый год дома в компании друзей и родственников. «Это его личное время, которое не так часто бывает», — сказал Песков.