Трамп отчитал свою администрацию из-за скрытого звонка от Путина: «Что это за быки?»

Дональд Трамп после выборов не смог поговорить с Путиным из-за интриг в Белом доме Фото: wikimedia.org/The White House

Американский президент Дональд Трамп сделал выговор экс-директору разведуправления Минобороны, своему военному советнику Майклу Флинну, а также сотрудникам Белого дома, которые в 2017 году скрыли от него звонок от российского лидера Владимира Путина. О том, что президент РФ не смог поговорить с Трампом из-за интриг Пентагона и администрации Белого дома рассказывается в книге Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса».

Берген в своей книге пишет, что 27 января 2017 года победивший на выборах Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила его, звонил ли ему Путин. На это Трамп отрицательно покачал головой. Тогда Флинн, стоявший рядом с Трампом, наклонился к нему и сказал, что президент России звонил несколько дней назад, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Business Insider.

«Ты что шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил [мне трубку]? О чем ты думал?», — приводит автор книги слова американского президента.

Флинн хотел оправдаться тем, что в Белый дом в последние дни поступало слишком много звонков, однако Трамп не захотел его слушать. Он назвал Путина «единственным человеком на земле, который может уничтожить США», поэтому был слишком возмущён тем, что администрация решила отложить его разговор с российским лидером по телефону. «Что это за быки? Как такое возможно, что Путин звонит мне, а они не говорят?», — ругался на своих сотрудников Трамп.

В декабре 2017 года Дональд Трамп принял решение об увольнении Майкла Флинна, так как был уверен, что он намеренно обманывал вице-президента Майкла Пенса и американские спецслужбы о сотрудничестве с Россией. По словам Трампа, о лжи своего советника он сожалеет, передает Nation News.