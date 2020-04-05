В российском регионе коронавирус начал распространяться бесконтрольно

В республике Дагестан коронавирус перешел с третьего на четвертый этап угрозы, что говорит о начале бесконтрольного распространения инфекции. Об этом в субботу предупредил глава регионального Роспотребнадзора Николай Павлов. Ранее сообщалось, что количество заболевших в регионе возросло с 15 до 25 человек.
«Это говорит о том, что вирус циркулирует в окружающей среде, он есть в воздухе, на почве, на предметах, в транспорте, общественных местах. Риск заражения граждан кратно увеличивается», — приводит слова Павлова РИА «Новости». В этой ситуации вирус распространяется так, что специалистам становится сложно найти связь между отдельными случаями заражения. По его словам, на этом этапе человек может заразиться, даже не имея контактов с заболевшими. Для этого ему достаточно прийти в аптеку, магазин или проехать на автобусе.
Чтобы не допустить массового заражения, Павлов предлагает ввести более жесткие ограничения и усилить дезинфекцию общественных пространств. В республике уже действует особый режим самоизоляции. Покидать дом жители Дагестана могут, отправляясь на работу, в магазин за продуктами или для того, чтобы вынести мусор и погулять с домашними животными.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что борьба с коронавирусом в России проходит по оптимистичному сценарию, напоминает агентство Nation News. Также глава новосибирского центра «Вектор» сообщил, что вирусологи начали испытывать два прототипа вакцины против COVID-19.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «