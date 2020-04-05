04 апреля 2020

В российском регионе коронавирус начал распространяться бесконтрольно

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Санитарная обработка подземного пешеходного перехода. Челябинск, пешеходный переход, подземный переход, эпидемия, коронавирус, санитарная обработка
Власти Дагестана собираются лучше дезинфицировать общественные пространстваФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В республике Дагестан коронавирус перешел с третьего на четвертый этап угрозы, что говорит о начале бесконтрольного распространения инфекции. Об этом в субботу предупредил глава регионального Роспотребнадзора Николай Павлов. Ранее сообщалось, что количество заболевших в регионе возросло с 15 до 25 человек.

«Это говорит о том, что вирус циркулирует в окружающей среде, он есть в воздухе, на почве, на предметах, в транспорте, общественных местах. Риск заражения граждан кратно увеличивается», — приводит слова Павлова РИА «Новости». В этой ситуации вирус распространяется так, что специалистам становится сложно найти связь между отдельными случаями заражения. По его словам, на этом этапе человек может заразиться, даже не имея контактов с заболевшими. Для этого ему достаточно прийти в аптеку, магазин или проехать на автобусе.

Чтобы не допустить массового заражения, Павлов предлагает ввести более жесткие ограничения и усилить дезинфекцию общественных пространств. В республике уже действует особый режим самоизоляции. Покидать дом жители Дагестана могут, отправляясь на работу, в магазин за продуктами или для того, чтобы вынести мусор и погулять с домашними животными.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что борьба с коронавирусом в России проходит по оптимистичному сценарию, напоминает агентство Nation News. Также глава новосибирского центра «Вектор» сообщил, что вирусологи начали испытывать два прототипа вакцины против COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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