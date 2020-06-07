У россиян появилась новая привычка за время пандемии

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Открытие салонов красоты и парикмахерских после карантина. Тюмень, салон красоты, парикмахерская, стрижка волос, клиент в маске, парикмахер в маске
Ношение масок становится привычкой у большинства россиян Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ношение маски станет новой привычкой россиян даже после окончания пандемии. Как считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, носить маски люди будут в период сезонных респираторных заболеваний.

«Ношение средств индивидуальной защиты является хорошей практикой предотвращения распространения микробов и вирусов», — отметил эпидемиолог, его слова приводит издание «Политика Сегодня».

По словам Семенова, все чаще в общественных местах будут встречаться в масках два типа людей: заболевшие и те, кто боится заразиться. При этом врач рекомендует для профилактики пользоваться и другими средствами защиты.

Масочный режим в период эпидемии коронавируса ввели в большинстве регионов РФ. Россиян обязали носить маски в общественных местах, транспорте, а в ряде субъектов РФ и во время прогулки по улице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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