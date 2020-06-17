Медведев призвал не ждать ответов на многие вопросы по COVID

Дмитрий Медведев уверен, что кризис стал и экзистенциальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус вызвал не только экономический, но и экзистенциальный кризис. Найти ответы на некоторые вопросы, которые возникли в данной ситуации, человечество не сможет никогда, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он назвал кризис экзистенциальным и обозначил некоторые вопросы, которые были поставлены перед человечеством. «На перечисленные вопросы нет легких ответов. А на некоторые из них, я почти уверен, мы не сможем ответить никогда», — написал Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, все задаются вопросами о происхождении вируса, о причинах его распространения, о второй волне и способах лечения. Медведев добавил, что помимо вопросов здоровья людей занимают проблемы экономики, хозяйственной жизни. Зампредседателя Совета безопасности назвал текущий кризис самым масштабным и глобальным.

Ранее Медведев заявил, что безработица и отсутствие социальной поддержки граждан повлияет на здоровье граждан не меньше, чем коронавирус, напоминает РАПСИ . В конце мая под руководством зампредседателя Совета безопасности «Единая Россия» разработала пакет поправок в Трудовой кодекс, чтобы урегулировать порядок удаленной работы, которая стала популярным форматом трудовой деятельности во время пандемии.

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