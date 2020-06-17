В Кремле рассказали о дезинфекционных тоннелях для Путина

В резиденции Владимира Путина установлен тоннель для обработки посетителей дезинфицирующим раствором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кремле установлено несколько дезинфекционных тоннелей для обеспечения безопасности здоровья президента Владимира Путина. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это действительно так — такие средства дезинфекции установлены и в Кремле, их там две штуки, и в резиденции в Ново-Огарево. Вы знаете, что это основные рабочие базы президента», — признался он.

Песков отметил, что люди приезжают к Путину на рабочие встречи, которые проходят в Кремле и в резиденции президента. По его словам, установить дезинфекционные тоннели решили из-за сложной эпидемиологической ситуации. Пресс-секретарь заявил, что дополнительные меры предосторожности оправданы, ведь это касается здоровья российского лидера.

Ранее стало известно, что в резиденции Путина в Ново-Огарево был установлен тоннель для обработки посетителей дезинфицирующим раствором. Он был разработан в Пензе, передает «Национальная служба новостей».

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