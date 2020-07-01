Сергей Обертас обещает знакомить с результатами голосования по мере поступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Избирательная комиссия Челябинской области озвучила данные по обработке 36,11% участковых комиссий по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. Это уже третье официальное сообщение облизбиркома после закрытия участков. В соседней Свердловской области избирком озвучил данные только по обработке 0,09% голосов.

«Обработаны результаты с 36,11% участковых избирательных комиссий. За поправки высказались 70,86%, против — 28,20% избирателей», — сообщил URA.RU председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. Он также объяснил, почему результаты выкладываются так быстро.

«Мы работаем на принципе открытости, сообщаем данные по мере их обработки», — заявил Обертас. По словам руководителя облизбиркома подсчет голосов продолжается. Результаты будут сообщать прессе. В избиркоме Свердловской области URA.RU заявили, что предоставят комментарий на тему скорости подсчета голосов, позже.