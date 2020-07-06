Вакцина от коронавируса поможет бороться с будущими пандемиями

Робин Шатток полагает, что его вакцина будет готова к тестированию в августе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разрабатываемая вакцина от коронавируса поможет эффективно бороться с будущими пандемиями. Об этом заявил разработчик препарата, профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шатток.

«Ученый назвал разработанную технологию по производству вакцины от COVID-19 универсальной, то есть ее можно будет адаптировать и применять в борьбе с новыми эпидемиями», — пишет Lenta.ru. Отмечается, что технология создания позволит производить огромное количество вакцин в короткие сроки и по относительно низкой цене.

Отмечается, что разрабатываемый Шаттоком и его коллегами препарат производится синтетическим путем. Другие средства борьбы с COVID-19, как правило, основаны на выращивании вируса или белка, отметил ученый. По словам Шаттока, после внутримышечной инъекции его препарат усиливает РНК и стимулирует иммунитет в ответ на инфекцию.

Специалист выразил надежду, что образцы вакцины для тестирования будут готовы уже в августе. Планируется, что к этому времени 300 здоровых добровольцев получат препарат и в случае успеха тестовую группу увеличат до 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересована в российской разработке вакцины от COVID-19, передает агентство Nation News. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан надеется, что Россия согласится на сотрудничество. Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», около половины россиян (44%) заявили о готовности сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, когда появится соответствующая вакцина, пишет RT.

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