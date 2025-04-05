05 апреля 2025

Наемник снял, как Су-34 сбросил бомбу со сверхмалой высоты

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СУ-34 сбросил бомбу со сверхмалой высоты
СУ-34 сбросил бомбу со сверхмалой высоты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная англоязычным наемником. На кадрах, сделанных, вероятно, англоязычным наемником ВСУ видно, как самолет Су-34 пролетает над зоной лесопосадок и осуществляет сброс парашютного ФАБ на позиции Вооруженных Сил Украины. После сброса последовала серия взрывов. Затем истребитель быстро поднялся в воздух и направился в сторону. Видео делится telegram-канал «Военная хроника»

Затем наемник зафиксировал запуск ракеты украинскими зенитчиками, предпринявшими попытку сбить Су-34. Учитывая, что бомбардировщик сбрасывал бомбы в режиме свободного падения, можно предположить, что это архивные кадры. В настоящее время Воздушно-космические силы России используют бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет поражать цели на дистанции от 40 до 60 километров.

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В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная англоязычным наемником. На кадрах, сделанных, вероятно, англоязычным наемником ВСУ видно, как самолет Су-34 пролетает над зоной лесопосадок и осуществляет сброс парашютного ФАБ на позиции Вооруженных Сил Украины. После сброса последовала серия взрывов. Затем истребитель быстро поднялся в воздух и направился в сторону. Видео делится telegram-канал «Военная хроника» Затем наемник зафиксировал запуск ракеты украинскими зенитчиками, предпринявшими попытку сбить Су-34. Учитывая, что бомбардировщик сбрасывал бомбы в режиме свободного падения, можно предположить, что это архивные кадры. В настоящее время Воздушно-космические силы России используют бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет поражать цели на дистанции от 40 до 60 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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