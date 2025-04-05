Наемник снял, как Су-34 сбросил бомбу со сверхмалой высоты

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная англоязычным наемником. На кадрах, сделанных, вероятно, англоязычным наемником ВСУ видно, как самолет Су-34 пролетает над зоной лесопосадок и осуществляет сброс парашютного ФАБ на позиции Вооруженных Сил Украины. После сброса последовала серия взрывов. Затем истребитель быстро поднялся в воздух и направился в сторону. Видео делится telegram-канал «Военная хроника»
Затем наемник зафиксировал запуск ракеты украинскими зенитчиками, предпринявшими попытку сбить Су-34. Учитывая, что бомбардировщик сбрасывал бомбы в режиме свободного падения, можно предположить, что это архивные кадры. В настоящее время Воздушно-космические силы России используют бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет поражать цели на дистанции от 40 до 60 километров.
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