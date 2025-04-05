Илон Маск призвал немедленно прекратить конфликт на Украине

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск выразил свое мнение о необходимости завершения конфликта на Украине. По его словам, это должно произойти немедленно.
«У меня нет никакого уважения к разжигателям конфликта и военным спекулянтам. Это настоящее зло.... Президент [США Дональд] Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить», — заявил он. Его слова приводит итальянская Corriere della Sera. Маск подчеркнул, что продолжение боевых действий неприемлемо и осудил тех, кто поддерживает обратное.
Ранее США, Россия и Украина обсуждали варианты прекращения огня на 30 дней. Россия подчеркивала явный минус в этой идее — ВСУ смогут за это время перегруппироваться и пойти в новое наступление. Глава РФ Владимир Путин отмечал, что временное перемирие должно стать основой для настоящего мира.
В итоге стороны решили на первом этапе прекратить атаки на энергообъекты. Россия придерживается договоренностей, а Украина нет. Киев уже десятки раз нарушал эти обещания. Согласно данным СМИ, с 18 по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили соглашение о прекращении обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.
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