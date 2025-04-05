05 апреля 2025

Илон Маск призвал немедленно прекратить конфликт на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илон Маск отметил, что конфликт на Украине надо остановить
Илон Маск отметил, что конфликт на Украине надо остановить Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск выразил свое мнение о необходимости завершения конфликта на Украине. По его словам, это должно произойти немедленно. 

«У меня нет никакого уважения к разжигателям конфликта и военным спекулянтам. Это настоящее зло.... Президент [США Дональд] Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить», — заявил он. Его слова приводит итальянская Corriere della Sera. Маск подчеркнул, что продолжение боевых действий неприемлемо и осудил тех, кто поддерживает обратное. 

Ранее США, Россия и Украина обсуждали варианты прекращения огня на 30 дней. Россия подчеркивала явный минус в этой идее — ВСУ смогут за это время перегруппироваться и пойти в новое наступление. Глава РФ Владимир Путин отмечал, что временное перемирие должно стать основой для настоящего мира. 

В итоге стороны решили на первом этапе прекратить атаки на энергообъекты. Россия придерживается договоренностей, а Украина нет. Киев уже десятки раз нарушал эти обещания. Согласно данным СМИ, с 18 по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили соглашение о прекращении обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск выразил свое мнение о необходимости завершения конфликта на Украине. По его словам, это должно произойти немедленно.  «У меня нет никакого уважения к разжигателям конфликта и военным спекулянтам. Это настоящее зло.... Президент [США Дональд] Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить», — заявил он. Его слова приводит итальянская Corriere della Sera. Маск подчеркнул, что продолжение боевых действий неприемлемо и осудил тех, кто поддерживает обратное.  Ранее США, Россия и Украина обсуждали варианты прекращения огня на 30 дней. Россия подчеркивала явный минус в этой идее — ВСУ смогут за это время перегруппироваться и пойти в новое наступление. Глава РФ Владимир Путин отмечал, что временное перемирие должно стать основой для настоящего мира.  В итоге стороны решили на первом этапе прекратить атаки на энергообъекты. Россия придерживается договоренностей, а Украина нет. Киев уже десятки раз нарушал эти обещания. Согласно данным СМИ, с 18 по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили соглашение о прекращении обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...