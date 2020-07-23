В ЯНАО отдали под суд челябинскую ведьму

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Гадалка и ее карты. Екатеринбург
Мошенница полгода «снимала порчу» с доверчивой жительницы Ямала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Челябинской области выманила у доверчивой женщины из ЯНАО несколько сотен тысяч рублей под предлогом снятия порчи. Челябинку, которая выдавала себя за колдунью, вычислили правоохранительные органы. Суд приговорил ее к колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Как выяснил надзорный орган, 56-летняя жительница Челябинской области зарегистрировалась в соцсетях под именем «Ведьма 48». Предлагая свои услуги, она связалась с женщиной из Ноябрьска, которую и убедила снять порчу. Мошенница полгода проводила с жертвой сеансы, заработав на них порядка 300 тысяч рублей. Со временем ноябрянка раскусила обман и обратилась к правоохранителям.

Ноябрьский городской суд признал лжеведьму виновной по статье о мошенничестве. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда», — рассказали в окружной прокуратуре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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