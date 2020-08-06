Президент Белоруссии объяснил, как заразился коронавирусом

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко считает, что его намерено заразили COVID-19 Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его специально заразили коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Коронавирус мне подкинули», — цитирует RNS Лукашенко. Отмечается, что эту версию сейчас расследуют на территории Белоруссии.

О том, что Лукашенко переболел коронавирусом, он сам сообщил в конце июля. По его словам заболевание прошло в бессимптомной форме. Белорусский лидер посоветовал соблюдать здоровый образ жизни и чаще бывать на свежем воздухе, чтобы победить болезнь. Он считает, что человек будет болеть всегда, если он сидит дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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