Президент Белоруссии объяснил, как заразился коронавирусом

Александр Лукашенко считает, что его намерено заразили COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его специально заразили коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
«Коронавирус мне подкинули», — цитирует
О том, что Лукашенко переболел коронавирусом, он сам сообщил в конце июля. По его словам заболевание прошло в бессимптомной форме. Белорусский лидер посоветовал соблюдать здоровый образ жизни и чаще бывать на свежем воздухе, чтобы победить болезнь. Он считает, что человек будет болеть всегда, если он сидит дома.
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