Лукашенко дал совет, как победить коронавирус

Александр Лукашенко посоветовал проводить время на свежем воздухе, чтобы укрепить иммунитет Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом, посоветовал соблюдать здоровый образ жизни, чтобы победить болезнь. Об этом он заявил во время своего обращения к народу.

По словам главы республики, люди с ослабленным иммунитетом имеют больше шансов заболеть коронавирусом. «Каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни — правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятие спортом — это вам говорит человек, который сам это прошел», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1». Он подчеркнул, что человек будет болеть всегда, если он сидит дома.

Ранее Лукашенко сообщил, что бессимптомно переболел COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минск ранее не уведомлял Москву, что Лукашенко болел коронавирусом, передает RT.

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