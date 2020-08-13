Опубликованы кадры с Ефремовым в инвалидном кресле после инсульта. ВИДЕО

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Спектакль
Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

После инсульта во время судебного заседания актер Михаил Ефремов передвигается по больнице в инвалидном кресле. Соответствующие кадры появились в СМИ.

Видео было снято в Боткинской больнице, в которую был госпитализирован Ефремов. На артисте — защитная маска и одноразовая шапочка. «На кадрах видно, как актер передвигается по больнице на инвалидной коляске», — передает телеканал «Москва 24».

Михаилу Ефремову стало плохо во время очередного судебного заседания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста вынесли на носилках из здания суда и увезли в больницу, напоминает RT. В медучреждении Ефремому диагностировали инсульт, уточняет телеканал 360.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. Пьяный актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело, пишет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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