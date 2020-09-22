Россиянам рассказали, куда можно недорого улететь в октябре

Самые дешевые авиабилеты доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые бюджетные авиаперелеты в октябре будут доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара. К такому выводу пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Самыми выгодными будут авиапутешествия из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды — на билет придётся потратить 900 рублей», — пишет RT со ссылкой на результаты исследований. В тысячу рублей обойдутся перелеты из Москвы в Калугу и Воронеж. Перелеты из Санкт-Петербурга будут стоить в диапазоне от 1,2 тысяч до 2 тысяч рублей. Например, билет из северной столицы в Москву составит 1,2 тысячу рублей, в Ярославль — 1,5 тысяч рублей, в Махачкалу, Уфу, Ставрополь, Чебоксары, Казан, Нальчик, Кировград, Курган и Элисту — 2 тысячи рублей.

Из Екатеринбурга самым бюджетным стали перелеты в Саратов, Волгоград и Нижний Новгород: билет туристам обойдется в 1,3 тысячи рублей. Из Сочи дешевле всего улететь в Москву — за 1,6 тысяч рублей. Рейс в Ростов-на-Дону обойдется в 1,8 тысячу рублей, а 1,9 тысячу рублей в октябре будут стоить билеты в Ставрополь и Краснодар.

Осенью в России действует программа кэшбека за внутренние туры. Она призвана сделать путешествия по России доступнее, увеличить поток туристов и продолжительность летнего сезона. Вместе с тем представители турбизнеса сообщают о росте цен на отечественных курортах, передает «Утро.ру».