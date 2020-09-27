27 сентября 2020

Экс-жену Гуфа задержали по подозрению в перевозке оружия. ВИДЕО

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Причиной ЧП стало украшение в виде пули Instagram/Айза Анохина

Бывшую супругу рэпера Гуфа, блогера и телеведущую Айзу Анохину задержали в аэропорту Мале (столица Мальдивской Республики) по подозрению в перевозке оружия. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

«Мы преступники», — заявила Айза в сторис.

Дело в том, что на шее девушки висело украшение в виде пули. Полиция Мали приняла его за настоящий снаряд стрелкового оружия. После этого блогера с детьми задержали прямо перед посадкой в самолет и отвели в полицейский участок. В результате девушке удалось доказать, что серебряная пуля — это украшение, передает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что отдых на Мальдивах обошелся Айзе в полтора миллиона рублей. Она заплатила за себя, сына от рэпера Гуфа и сына от бизнесмена Дмитрия Анохина, а также за родителей. Семья бизнесвумен жила неделю в пятизвездочном отеле, в стоимость отдыха было включено трехразовое питание, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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