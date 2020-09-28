Кремль призвал обратить внимание на рост числа больных COVID

Дмитрий Песков считает, что россияне обязаны соблюдать предписания по коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперативные штабы по борьбе с коронавирусом и россияне должны обратить внимание на рост заболеваемости и обезопасить себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU.

«Растет количество инфицированных — это предмет для особого внимания. Не только соответствующих штабов, но и граждан, которые должны повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания», — сказал Песков. В качестве примера представитель Кремля привел соблюдение масочного и перчаточного режима.

Он также заявил, что ситуация с заболеваемостью в каждом отдельном регионе разная. По словам Пескова, губернаторы, как обладатели особых полномочий, действуют исходя из ситуации.

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов, считает, что режим самоизоляции из-за коронавируса может вернуться, если больницы не смогут справляться с наплывом пациентом с тяжелым течением болезни. По данным СМИ, администрация президента, федеральное правительство и мэрия Москвы обсуждают возобновление карантина.

Всего в России зарегистрировано 1 159 573 случая коронавируса, из них 945 920 пациентов успешно справились с инфекцией, передает агентство Nation News. За последние сутки в России выявлено 8 135 заболевших COVID-19.