Онищенко назвал бесполезный метод борьбы с коронавирусом

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Геннадий Онищенко призвал россиян соблюдать противоэпидемические правила Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если в России вновь ввести ограничительные меры из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, то будет еще хуже. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Вот эти разглагольствования: давайте закроем опять страну, посадим по домам — и никто ничего не будет соблюдать. И результат будет еще худший», — сказал Онищенко в интервью «Национальной службе новостей». Так он ответил на слова замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о том, что в России могут ввести дополнительные ограничения из-за ухудшения динамики заболеваемости коронавирусом.

Рост заболеваемости COVID-19 депутат объяснил тем, что сейчас идет сезонный подъем. Он призвал всех россиян соблюдать противоэпидемические правила и ответственно относиться к собственному здоровью.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия вынесла уроки из первой волны COVID-19. В связи с этим на фоне роста количества новых случаев коронавируса в стране идет подготовка системы здравоохранения, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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