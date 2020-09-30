Если в России ухудшится динамика заболеваемости COVID-19, то будут введены дополнительные ограничительные меры. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры», — приводит словам Пшеничной «РЕН ТВ». Она подчеркнула, что все будет зависеть от динамики заболеваемости.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне роста количества новых случаев коронавируса идет подготовка системы здравоохранения, пишет агентство Nation News. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, большинство заболевших коронавирусной инфекцией не соблюдали масочный режим, передает RT.
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