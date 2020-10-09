Стал известен обладатель Нобелевской премии мира

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
Решение о присуждении премии принял норвежский нобелевский комитет Фото: Patrick Gruban/Wikipedia

Нобелевскую премию мира в 2020 году получила всемирная продовольственная программа ООН. Такое решение принял норвежский нобелевский комитет.

«Норвежский нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира 2020 года Мировой продовольственной программе (МПП)», — сообщает официальное сообщество Нобелевской премии в Twitter. Уточняется также, что МПП удостоен премии за свои усилия по борьбе с голодом.

Мировая продовольственная программа ООН активно улучшала условия мира в конфликтных районах. Помимо этого, была движущей силой в усилиях по предотвращению голода в качестве оружия войны и конфликтов. Премия мира присуждается «тому, кто внесет весомые вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Конкуренцию ему могли составить блогер Алексей Навальный, американский лидер Дональд Трамп и экоактивистка Грета Тунберг.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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