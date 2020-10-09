Стал известен обладатель Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира в 2020 году получила всемирная продовольственная программа ООН. Такое решение принял норвежский нобелевский комитет.
«Норвежский нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира 2020 года Мировой продовольственной программе (МПП)», — сообщает официальное сообщество Нобелевской премии в Twitter. Уточняется также, что МПП удостоен премии за свои усилия по борьбе с голодом.
Мировая продовольственная программа ООН активно улучшала условия мира в конфликтных районах. Помимо этого, была движущей силой в усилиях по предотвращению голода в качестве оружия войны и конфликтов. Премия мира присуждается «тому, кто внесет весомые вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Конкуренцию ему могли составить блогер Алексей Навальный, американский лидер Дональд Трамп и экоактивистка Грета Тунберг.
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