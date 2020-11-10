По словам Кокорина, кормят в колонии нормально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова отправили в одну из колоний Белгородской области. Отбывавший там наказание брат футболиста Александра Кокорина — Кирилл — рассказал об условиях содержания в учреждении и сравнил его с детским лагерем.

«Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть где спать, есть где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет», — цитирует Кокорина телеканал 360.

По словам Кокорина, с питанием в учреждении тоже все в порядке. Среди заключенных действуют правила, но они ничем не отличаются от обычных норм поведения. Брат футболиста подчеркнул, что запрещено врать, воровать, материться и прочее. Он подчеркнул, что это больше человеческие вещи, чем блатные. Также он добавил, что в колонии есть храм. Кокорин посоветовал Ефремову пройти с достоинством этот сложный путь.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии после аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. В момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов сообщал, что хочет остаться отбывать наказание в СИЗО №5 Москвы. Там он решил создать тюремный театр, в котором хотел ставить постановки развлекательного и воспитательного характера. Однако 6 ноября актера отправили из СИЗО в колонию.