Пилотам придется временно взлетать и заходить на посадку по бумажным картам или указаниям диспетчеров Фото: архив авиакомпании «ЮТэйр»

Новая структура воздушного движения должна начать действовать в России с 3 декабря. Однако до сих пор в нее не включены 30 аэропортов. Как предупреждают в ряде авиакомпаний, пилотам из-за нововведения придется садиться «вслепую».

Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения еще не успели обновить навигационные данные в связи с чем пилотам придется временно взлетать и заходить на посадку по бумажным картам или указаниям диспетчеров, сообщает РБК. «Она [новая структура воздушного движения] вводит 242 новых участка воздушных трасс и полностью меняет воздушную навигацию — маршруты, трассы, точки входа и выхода, буквенные обозначения», — сообшает издание. В частности, планируется ввести в эксплуатацию 242 новых участка воздушных трасс в европейской части России и на Урале.

Пилоты на условиях анонимности выразили беспокойство нововведением. Они рассказывают, что с новой системой воздушного движения их начали знакомить лишь пару недель назад, хотя Международная организация воздушного транспорта (ИКАО) предписывает знакомить экипаж с подобными изменениями не менее чем за 56 дней до их ввода. «Без актуальной навигационной базы данных может грозить потеря связи, а также отказ локатора у диспетчера», — предположил пилот одной из российских авиакомпаний.

«Победа» уже заявила, что откажется от части авиарейсов из-за нововведений. «Аэрофлот» уведомил, что их технические возможности не смогут обеспечить полное кодирование полетных процедур во многих российских аэропортах к 3 декабря. Между тем S7 Airlines, Red Wings, «Россия», «Уральские авиалинии», Utair и «Северный ветер» выразили готовность выполнять полеты по новым трассам.

В Росавиации заверили, что безопасность полетов не пострадает. «Национальный провайдер аэронавигационного обслуживания ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ к вводу новой структуры готов в полном объеме. Никаких рисков для обеспечения безопасности полетов не существует», — отметили в ведомстве.