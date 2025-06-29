Раскрыта неожиданная причина снижения иммунитета

Дым от пожаров может менять иммунную систему человека на клеточном уровне. Об этом заявили ученые из Гарвардского университета.
«Мы знали, что дым от пожаров ухудшает состояние дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также влияет на исходы беременности, но механизмы этого влияния оставались неясными», — заявляют ученые. Их слова приводит «Ридус». Причиной изменений являются строительные материалы, токсичные металлы и канцерогенные вещества, содержащиеся в дыму.
Ученые собрали две группы людей, которые были схожи по возрасту, полу и социальному положению. Одна подвергалась воздействию дыма, а вторая не контактировала с ним. У подвергшихся воздействию дыма, заметили изменения в 133 генах, которые связаны с аллергиями и астмой, а их иммунные клетки чаще содержали токсичные металлы, такие как ртуть и кадмий.
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