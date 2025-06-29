Раскрыта неожиданная причина снижения иммунитета

Иммунитет снижается на клеточном уровне из-за дыма от пожаров
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В организме людей, дышащих дымом были обнаружены токсичные металлы, сообщили ученые
В организме людей, дышащих дымом были обнаружены токсичные металлы, сообщили ученые Фото:

Дым от пожаров может менять иммунную систему человека на клеточном уровне. Об этом заявили ученые из Гарвардского университета.

«Мы знали, что дым от пожаров ухудшает состояние дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также влияет на исходы беременности, но механизмы этого влияния оставались неясными», — заявляют ученые. Их слова приводит «Ридус». Причиной изменений являются строительные материалы, токсичные металлы и канцерогенные вещества, содержащиеся в дыму.

Ученые собрали две группы людей, которые были схожи по возрасту, полу и социальному положению. Одна подвергалась воздействию дыма, а вторая не контактировала с ним. У подвергшихся воздействию дыма, заметили изменения в 133 генах, которые связаны с аллергиями и астмой, а их иммунные клетки чаще содержали токсичные металлы, такие как ртуть и кадмий.

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Дым от пожаров может менять иммунную систему человека на клеточном уровне. Об этом заявили ученые из Гарвардского университета. «Мы знали, что дым от пожаров ухудшает состояние дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также влияет на исходы беременности, но механизмы этого влияния оставались неясными», — заявляют ученые. Их слова приводит «Ридус». Причиной изменений являются строительные материалы, токсичные металлы и канцерогенные вещества, содержащиеся в дыму. Ученые собрали две группы людей, которые были схожи по возрасту, полу и социальному положению. Одна подвергалась воздействию дыма, а вторая не контактировала с ним. У подвергшихся воздействию дыма, заметили изменения в 133 генах, которые связаны с аллергиями и астмой, а их иммунные клетки чаще содержали токсичные металлы, такие как ртуть и кадмий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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