Названы продукты, которым грозит подорожание перед Новым годом

Граждане попытаются компенсировать неудавшийся отпуск дополнительными покупками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В предстоящие новогодние праздники россияне будут вынуждены больше времени проводить дома. Многие не смогут уехать за границу из-за запретов на большинство международных направлений. Ожидая, что граждане проведут больше времени с семьей, ритейлеры нарастят ассортимент продукции.

Так, в магазинах крупного формата увеличат предложение чая на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кофе — вдвое. Плюс к этому расширят линейку вина — на 58%, сезонных непродовольственных товаров — на 56%. «Спрос на товары будет повышенным. Поэтому в компании ожидают хорошие продажи перед Новым годом и после него», — рассказал «Известиям» гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг. Кроме того, может вырасти спрос на продукты средней и более высокой ценовой категории. Дело в том, что граждане попытаются компенсировать неудавшийся отпуск дополнительными покупками.

В «Ленте» добавили, что ожидают спрос на праздничные товары, пиротехнику, продукцию для дома вырастет по отношению к прошлому году. «Мы ожидаем повышенный спрос на элементы декора и украшения к празднику, а также на кухонные аксессуары, утварь и товары для сервировки стола. Ритейлер примерно на четверть расширил ассортимент гирлянд и новогодних декоративных фигур», — добавил представитель компании.

Ранее директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, а также основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько дали интервью, в котором рассказали о продуктах, повышение цен на которые ожидается в ближайшее время. Так, по информации портала VSE24.ru, в скором времени должна увеличиться цена макаронных изделий,мяса, молока, рыбы и рыбных продуктов.