Организаторы концертов и шоу будут обязаны сообщать чиновникам возраст зрителей. Новый порядок проведения мероприятий утвердили в комитете по культуре Санкт-Петербурга после скандала с концертами рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Ледовом дворце.
«Заявителю необходимо обосновать численность посетителей мероприятия и информировать об их возрасте, так как с 4 декабря запрещается доступ лиц до 16 лет на мероприятия, проводимыми театрами и иными организациями исполнительских искусств», — указано в обращении комитета на официальной странице во «ВКонтакте». В сообщении также уточняется, что организаторы концертов должны будут согласовывать с чиновниками план шоу и предоставлять QR-код лиц, занимающихся подготовкой к проведению мероприятия.
Также в комитете по культуре будут самостоятельно определять максимально допустимое число посетителей, с учетом места проведения мероприятия. При этом в ведомстве подчеркнули, что с 4 декабря заполняемость концертного зала не должна превышать 25%.
Проведение концертов и шоу питерские чиновники взяли на контроль после скандального концерта рэпера Басты, на котором не соблюдались коронавирусные ограничения. После шоу артиста глава комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор, пишут «Невские новости». А Ледовый дворец, где проходили концерты, оштрафовали на 480 тысяч рублей, уточняет агентство
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