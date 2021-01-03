WP: Трамп запугивал власти Джорджии, требуя пересчета голосов

Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе 2 января потребовал от госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересмотреть результаты прошедших в ноябре президентских выборов в свою пользу. В случае, если недостающие для победы Трампа голоса так и не будут «найдены», президент угрожал чиновнику уголовной ответственностью. Телефонную запись разговора опубликовал The Washington Post.
«Я просто хочу найти 11780 голосов, что на единицу больше, чем у нас. Потому что мы выиграли штат», — цитирует издание главу государства. На выборах в Джорджии соперник Трампа, Джо Байден получил на 11 779 голосов больше (49,5% против 49,3%). Однако президент уверен, что тысячи бюллетеней в его пользу тайно уничтожили.
«Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление», — говорит Трамп на записи. Однако Раффенспергер отверг эти обвинения, заявив, что президент опирается на уже опровергнутые «теории заговора».
Победа в Джорджии важна тем, что там, фактически, будет решаться вопрос контроля над Верхней палатой Конгресса США. Во втором туре голосования будет разыграно два мандата. В настоящее время республиканцы (партия, выдвигавшая Трампа) имеют в Сенате 50 мест, а демократы — 48 и пост вице-президента (избрана Камала Харрис), который возглавляет Верхнюю палату и имеет право голоса, если сенаторы проголосуют поровну.
Ранее коллегия выборщиков в США утвердила итоги голосования в стране, согласно которым Джозеф Байден станет президентом страны 6 января, после того, как его утвердит совместная сессия Конгресса.
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