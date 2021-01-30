Умерла советская певица, которой запрещали выступать

Певица, народная артистка России Алла Иошпе скончалась на 84 году жизни. Об этом сообщила писательница Мария Арбатова.
«Умерла Алла Иошпе — человек нереальной красоты и таланта», — приводит «Ридус» выдержку из поста Арбатовой в Facebook. Причина смерти пока неизвестна.
Певица выступала со своим мужем Стаханом Рахимовым с 1960 года. Их гастрольная жизнь остановилась на 10 лет, после того, как в 1979 году супруги попытались подать документы на въезд в Израиль. Власти СССР не дали им выехать из страны и запретили выступать. Звания народных артистов России супругам присвоили в 2002 году.
Днем ранее, 29 января, скончался народный артист СССР Василий Лановой. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. 23 января умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг.
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