Умерла советская певица, которой запрещали выступать

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Народная артистка России умерла на 84 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица, народная артистка России Алла Иошпе скончалась на 84 году жизни. Об этом сообщила писательница Мария Арбатова.

«Умерла Алла Иошпе — человек нереальной красоты и таланта», — приводит «Ридус» выдержку из поста Арбатовой в Facebook. Причина смерти пока неизвестна.

Певица выступала со своим мужем Стаханом Рахимовым с 1960 года. Их гастрольная жизнь остановилась на 10 лет, после того, как в 1979 году супруги попытались подать документы на въезд в Израиль. Власти СССР не дали им выехать из страны и запретили выступать. Звания народных артистов России супругам присвоили в 2002 году.

Днем ранее, 29 января, скончался народный артист СССР Василий Лановой. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. 23 января умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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