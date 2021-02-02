В Москве ФСО ограничила доступ на Красную площадь

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Красная площадь закрыта для посещения с 1 февраля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

С вечера понедельника в Москве ограничен доступ на Красную площадь. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

«Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее», — приводит РИА «Новости» сообщение ФСО от 2 февраля. Собеседник агентства подчеркнул, что решение было принято по просьбе правоохранительных органов. Причину закрытия Красной площади источник не уточнил. Очевидцы утверждают, что в районе площади дежурит большое количество полицейских, передает Baza.

В последний раз доступ на Красную площадь был ограничен в новогоднюю ночь 1 января 2021 года. Такое решение было связано со сложной эпидемиологической обстановкой в столице. Москва ежедневно становится лидером по приросту новых больных.

Обновлено в 21:58. Baza сообщает, что силовики также ограничили доступ на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге. Со всех сторон её оградили автомобилями коммунальных служб, автозаками и служебными машинами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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