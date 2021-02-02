В Москве ФСО ограничила доступ на Красную площадь

С вечера понедельника в Москве ограничен доступ на Красную площадь. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).
«Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее», — приводит РИА «Новости» сообщение ФСО от 2 февраля. Собеседник агентства подчеркнул, что решение было принято по просьбе правоохранительных органов. Причину закрытия Красной площади источник не уточнил. Очевидцы утверждают, что в районе площади дежурит большое количество полицейских, передает Baza.
В последний раз доступ на Красную площадь был ограничен в новогоднюю ночь 1 января 2021 года. Такое решение было связано со сложной эпидемиологической обстановкой в столице. Москва ежедневно становится лидером по приросту новых больных.
Обновлено в 21:58. Baza сообщает, что силовики также ограничили доступ на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге. Со всех сторон её оградили автомобилями коммунальных служб, автозаками и служебными машинами.
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