В Москве ограничат доступ на Красную площадь

Доступ на Красную площадь в Москве будет ограничен с 18:00 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В новогоднюю ночь доступ граждан на Красную площадь в Москве будет ограничен с 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 мск 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», — передает сообщение ТАСС. Власти отметили, что из-за пандемии коронавируса, все массовые мероприятия в праздники отменены.

В России зафиксирован резкий рост смертности от коронавируса. Власти Москвы просят граждан в Новогоднюю ночь и праздники воздержаться от посещения мест, где находится большое количество людей.