В Москве ограничат доступ на Красную площадь

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Предновогодняя Москва 2019. Москва, город москва, спасская башня, кремль, красная площадь, огоньки, иллюминация
Доступ на Красную площадь в Москве будет ограничен с 18:00 Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В новогоднюю ночь доступ граждан на Красную площадь в Москве будет ограничен с 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 мск 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», — передает сообщение ТАСС. Власти отметили, что из-за пандемии коронавируса, все массовые мероприятия в праздники отменены.

В России зафиксирован резкий рост смертности от коронавируса. Власти Москвы просят граждан в Новогоднюю ночь и праздники воздержаться от посещения мест, где находится большое количество людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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