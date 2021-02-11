11 февраля 2021
10 февраля 2021

Самое актуальное в Курганской области на 12 февраля. Губернатора хотят видеть в суде, экс-чиновников судят за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, пугин владимир
Экс-замгубернатора Сергей Пугин просит вызвать в суд главу области Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Регион будут благоустраивать — сотни курганцев остаются без газа — экс-силовика обвиняют в коррупции — бывших высокопоставленных чиновников судят за коррупцию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:

На благоустройство потратят более 220 млн рублей

  • В 2021 году на благоустройство области власти выделят более 220 млн рублей. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба областного правительства. Изменения коснутся дворов, парков, зон отдыха.

Курганцы жалуются на отсутствие газа

  • В пяти многоквартирных домах Кургана третьи сутки нет газа. По словам чиновников из областной администрации, газ отсутствует из-за перебоев в поставках.

Бывшего силовика обвиняют в коррупции

  • Следствие по делу экс-замначальника регионального УМВД Андрея Шамина, которого обвиняют в махинациях с премиями подчиненных, завершено. Однако в деле появился новый эпизод с взяткой. Об этом сообщили URA.RU в региональном СУ СК России.

Экс-глава Шадринского района отказался от своих показаний

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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