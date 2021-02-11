Экс-замгубернатора Сергей Пугин просит вызвать в суд главу области Вадима Шумкова
Регион будут благоустраивать — сотни курганцев остаются без газа — экс-силовика обвиняют в коррупции — бывших высокопоставленных чиновников судят за коррупцию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:
На благоустройство потратят более 220 млн рублей
- В 2021 году на благоустройство области власти выделят более 220 млн рублей. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба областного правительства. Изменения коснутся дворов, парков, зон отдыха.
Курганцы жалуются на отсутствие газа
- В пяти многоквартирных домах Кургана третьи сутки нет газа. По словам чиновников из областной администрации, газ отсутствует из-за перебоев в поставках.
Бывшего силовика обвиняют в коррупции
- Следствие по делу экс-замначальника регионального УМВД Андрея Шамина, которого обвиняют в махинациях с премиями подчиненных, завершено. Однако в деле появился новый эпизод с взяткой. Об этом сообщили URA.RU в региональном СУ СК России.
Экс-глава Шадринского района отказался от своих показаний
- Бывший глава Шадринского района Владимир Осокин на первом суде отказался от показаний, которые давал ранее. Он проходит фигурантом по делу первого экс-замгубернатора Сергея Пугина — их обвиняют в коррупционных преступлениях;
- сам Сергей Пугин назвал предъявленные обвинения — враньем;
- при этом адвокат Пугина просит вызвать в суд губернатора Вадима Шумкова.
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