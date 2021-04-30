Вакцинаций дает устойчивый иммунитет, который держится до года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 мая, — 512-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 416-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 151,8 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (33 млн). Второе место заняла Индия (19,1 млн), третье — Бразилия (14,5 млн). Россия опустилась на пятое место (4,8 млн), уступив Франции (5,6 млн).

Вакцина и лекарство

Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко отметил, что прививку от COVID-19 могут не делать переболевшие коронавирусом. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что россиянам в течение ближайших выходных нужно воспользоваться возможностью бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Глава ведомства Анна Попова также добавила, что вакцинация дает устойчивый иммунитет, который держится до десяти месяцев и года.

Минздрав Турции одобрил к экстренному применению «Спутник V». Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в стране. Также Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российский препарат. Новая партия уже поставлена в страну.

Научный институт Россельхознадзора начал производить вакцину от коронавируса для животных «Карнивак-Ков» . Партию препарата уже забронировали несколько городов и регионов России.

Коронавирус в России и в мире

Всплеска заболеваемости коронавирусом в России можно избежать, если граждане в майские праздники ограничат контакты и участие в мероприятиях, заявил Геннадий Онищенко. При этом, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в стране наблюдается снижение смертности . Она отметила, что самыми напряженными месяцами по смертности были декабрь 2020 года и январь 2021 года, что было связано со второй волной коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность ограничения передвижения россиян внутри страны. По ее словам, эпидемиологических оснований для этого нет. Она также заявила, что граждане, возвращающиеся на родину из Абхазии и Южной Осетии, освобождаются от сдачи теста на коронавирус.

Более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлено в РФ. Ситуация с коронавирусом в мире напряженная, в России пока стабильная , критических значений нет, заявила глава Роспотребнадзора.

Что говорят врачи и ученые

Журнал Lancet Diabetes & Endocrinology опубликовал результаты первого крупномасштабного исследования связи между индексом массы тела (ИМТ) и COVID-19. Авторы, изучившие медицинские записи почти семи миллионов британцев, пришли к выводу, что не только избыточный, но и недостаточный вес увеличивает риск тяжелого течения заболевания.