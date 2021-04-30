Сегодня, 1 мая, — 512-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 416-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 151,8 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (33 млн). Второе место заняла Индия (19,1 млн), третье — Бразилия (14,5 млн). Россия опустилась на пятое место (4,8 млн), уступив Франции (5,6 млн).
Вакцина и лекарство
Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко отметил, что прививку от COVID-19 могут не делать переболевшие коронавирусом. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что россиянам в течение ближайших выходных нужно воспользоваться возможностью
Минздрав Турции одобрил к экстренному применению «Спутник V». Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в стране. Также Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российский препарат. Новая партия уже поставлена в страну.
Научный институт Россельхознадзора начал производить вакцину от коронавируса
Коронавирус в России и в мире
Всплеска заболеваемости коронавирусом в России можно избежать, если граждане в майские праздники ограничат контакты и участие в мероприятиях, заявил Геннадий Онищенко. При этом, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в стране наблюдается
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность
Что говорят врачи и ученые
Журнал Lancet Diabetes & Endocrinology
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