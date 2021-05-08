Военные Донбасса сообщили о подготовке к провокациям ВСУ на 9 мая

Вооруженные силы самопровозглашенных республик находятся в постоянной боевой готовности Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Ополчение непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) готовится к возможным провокациям со стороны вооруженных сил Украины, которые могут случиться во время празднования Дня Победы. Об этом в разговоре с URA.RU заявили замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«У нас все вооруженные силы в боевой готовности. Конечно, готовимся к провокациям. И обстрелы не утихают. Они только усиливаются. У нас за несколько дней и потери были среди военнослужащих. Калибры применяются уже артиллерийские — снаряды прилетают калибра 122 миллиметра. Минометы постоянно применяются калибра 82 и 120 миллиметров», — рассказал URA.RU Безсонов.

«К провокациям мы всегда готовы, особенно в такие знаменательные даты. Семь лет подряд подтверждалось то, что в такие дни провокаций очень много. Готовимся», — ответил Басурин. Он также выразил надежду, что украинская сторона не будет омрачать праздник обстрелами территорий республик Донбасса.

Безсонов напомнил, что в ближайшую неделю в ДНР, помимо 9 мая, отмечается День республики — 11 мая и День Конституции — 14 мая. «Дело в том, что эти праздники важны для всех русских, особенно 9 мая. Наш противник борется против всего русского, как в свое время нацисты боролись против всего не немецкого. Можно такую аналогию провести вполне спокойно», — заключил собеседник агентства.